На стрелка из люка свадебного авто завели уголовное дело

Мужчина сделал как минимум три выстрела в воздух.

Мужчина, стрелявший на свадьбе из "Рэндж Ровера" стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Один из участников свадебного кортежа сделал как минимум три выстрела в воздух через люк автомобиля, никто не пострадал. Правоохранители установили личность стрелка и доставили нарушителя в отдел полиции. У мужчины обнаружили и изъяли травматический пистолет.

Хулигану избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, инцидент на Колпинском шоссе, 40 произошел 11 августа.

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