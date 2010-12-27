На стрелка из люка свадебного авто завели уголовное дело

Мужчина, стрелявший на свадьбе из "Рэндж Ровера" стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Один из участников свадебного кортежа сделал как минимум три выстрела в воздух через люк автомобиля, никто не пострадал. Правоохранители установили личность стрелка и доставили нарушителя в отдел полиции. У мужчины обнаружили и изъяли травматический пистолет.
Хулигану избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, инцидент на Колпинском шоссе, 40 произошел 11 августа.
Фото: pixabay.com
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