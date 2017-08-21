Метро предупреждает: в среду на станциях включат системы оповещения

На этой неделе в петербургской подземке пройдет проверка системы центрального оповещения. Пресс-служба метрополитена предупреждает горожан об этом.

Региональную автоматизированную систему центрального оповещения (РАСЦО) проверят на этой неделе в петербургской подземке. Пресс-служба метрополитена предупреждает, что сигналы включат в среду, 23 августа. Продлится мероприятие всего десять минут с 11.30 до 11.40.

На всех станциях включат средства оповещения и проверочные сигналы.

"В рамках проверки РАСЦО 23 августа 2017 года с 11-30 до 11-40 часов на станциях Петербургского метрополитена будет осуществляться трансляция специальных текстов, из которых пассажиры могут узнать о порядке оповещения населении в случае чрезвычайных ситуаций", - также добавляют в подземке.

Подобные проверки нередко проходят в метро. Не так давно Piter.tv сообщал, что систему оповещения пассажиров в метро Петербурга проверят 24 мая. Тогда системы проверяли перед началом Кубка конфедераций ФИФА 2017.