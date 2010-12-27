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В Колпино парень упал с высоты на территории скорой помощи
Сегодня, 11:28
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nadiputintseva
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В Колпино парень упал с высоты на территории скорой помощи

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По факту случившегося полиция ведет проверку.

В Петербурге молодой человек разбился на территории станции скорой медицинской помощи, сообщает "Фонтанка".

Правоохранительные органы Колпинского района устанавливают обстоятельства происшествия, случившегося вечером 18 декабря. В полицию поступила информация из НИИ скорой помощи о 21-летнем пациенте, приехавшего из Астраханской области. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму груди и позвоночника, а также перелом правого бедра. Парня поместили в реанимацию.

Известно, что пострадавший разбился, упав с высоты. Инцидент произошел на  улице Вавилова, 5, в Колпино. Отметим, что по этому адресу расположена станция скорой медицинской помощи.

 

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

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