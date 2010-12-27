На "Владимирской" отремонтировали два эскалатора и открыли вестибюль

На станции петербургского метро "Владимирская" на 5 дней раньше закончили ремонт двух эскалаторов.

На станции метро "Владимирскя" завершились работы по ремонту двух эскалаторов.



Аппараты отечественного производства были установлены еще в 2008 году и нуждались в замене. Планировалось, что вестибюль станции откроют 6 декабря, но рабочие справились быстрее.



По словам начальника эскалаторной службы петербургского метро Вилиса Сутенса, при ремонте рабочие руководствовались опытом Москвы: если станция имеет два выхода, можно сократить время работы при условии закрытия одного из выходов и проводить работы круглосуточно.



Вестибюль "Владимирской" открылся 1 декабря в 17.00.



Фото: t.me/spbtrans



