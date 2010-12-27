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На "Владимирской" отремонтировали два эскалатора и открыли вестибюль
Вчера, 19:53
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TretyakovaS
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На "Владимирской" отремонтировали два эскалатора и открыли вестибюль

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На станции петербургского метро "Владимирская" на 5 дней раньше закончили ремонт двух эскалаторов.

На станции метро "Владимирскя" завершились работы по ремонту двух эскалаторов.

Аппараты отечественного производства были установлены еще в 2008 году и нуждались в замене. Планировалось, что вестибюль станции откроют 6 декабря, но рабочие справились быстрее.

По словам начальника эскалаторной службы петербургского метро Вилиса Сутенса, при ремонте рабочие руководствовались опытом Москвы: если станция имеет два выхода, можно сократить время работы при условии закрытия одного из выходов и проводить работы круглосуточно.

Вестибюль "Владимирской" открылся 1 декабря в 17.00.  

Фото: t.me/spbtrans

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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