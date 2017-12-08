На станции "Сенная" сломался эскалатор

Вечером 8 декабря на станции фиолетовой линии метро "Сенная" сломался эскалатор. Никто не пострадал.

Вечером 8 декабря на станции фиолетовой линии метро "Сенная" сломался эскалатор. Об этом рассказали очевидцы.



По словам пассажиров, эскалатор резко остановился, людям пришлось подниматься пешком.



В результате инцидента никто не пострадал.



Видео: Piter.tv

