Вечером 8 декабря на станции фиолетовой линии метро "Сенная" сломался эскалатор. Об этом рассказали очевидцы.
По словам пассажиров, эскалатор резко остановился, людям пришлось подниматься пешком.
В результате инцидента никто не пострадал.
Видео: Piter.tv
Сегодня, 21:08
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На станции "Сенная" сломался эскалатор
Вечером 8 декабря на станции фиолетовой линии метро "Сенная" сломался эскалатор. Никто не пострадал.
Вечером 8 декабря на станции фиолетовой линии метро "Сенная" сломался эскалатор. Об этом рассказали очевидцы.