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На станции "Сенная" сломался эскалатор

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Вечером 8 декабря на станции фиолетовой линии метро "Сенная" сломался эскалатор. Никто не пострадал.

Вечером 8 декабря на станции фиолетовой линии метро "Сенная" сломался эскалатор. Об этом рассказали очевидцы.

По словам пассажиров, эскалатор резко остановился, людям пришлось подниматься пешком.

В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Piter.tv
 

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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