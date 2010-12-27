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На станции "Кировский завод" ничего не нашли
Вчера, 22:16
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TretyakovaS
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На станции "Кировский завод" ничего не нашли

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Вечером, 4 октября завершилась проверка станции "Кировский завод". Опасных предметов не найдено.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 4 октября Росгвардия закончила проверку бесхозной сумки, которая лежала на путях на станции "Кировский завод".

По данным пресс-службы петербургского метрополитена, на время проверки было остановлено движение поездов от станции.

Станция была закрыта полтора часа, однако в 21.50 была завершена проверка.

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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