На станции "Кировский завод" ничего не нашли

Вечером, 4 октября завершилась проверка станции "Кировский завод". Опасных предметов не найдено.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 4 октября Росгвардия закончила проверку бесхозной сумки, которая лежала на путях на станции "Кировский завод".



По данным пресс-службы петербургского метрополитена, на время проверки было остановлено движение поездов от станции.



Станция была закрыта полтора часа, однако в 21.50 была завершена проверка.