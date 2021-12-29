Смольный выделит 2 млрд рублей на создание высокотехнологичных школьных лабораторий

Об этом стало известно на заседании Попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Академии талантов".

В понедельник, 24 января, в пресс-службе Смольного сообщили, что власти Петербурга выделят 2 млрд рублей на создание высокотехнологичных школьных лабораторий, заявил губернатор на заседании Попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Академии талантов".

По словам градоначальника, Петербург лидер среди других регионов по направлению "дополнительное образование". Более 80% петербургских ребят посещают спортивные, инженерные, научные кружки. Большая часть горожан получает дополнительное образование бесплатно, то есть за счёт городского бюджета.

Отмечается, что педагоги разработали более 16 тыс. различных программ, под них с прошлого года Смольный выделяет школам гранты для закупки высокотехнологичных лабораторий.

33 школы закупили более 100 лабораторий. На два ближайших года выделят 2 млрд рублей на эти цели.

Фото: Piter.tv