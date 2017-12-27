На Софийской из горящей квартиры выпрыгнула женщина с ребенком

Огонь охватил квартиру на восьмом этаже.

Женщина с ребенком пострадали во время пожара, случившегося в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы.

В МЧС сообщили, что вызов поступил в 15:27. Загорелась трехкомнатная квартира на восьмом этаже по Софийской улице. В течение нескольких минут на место происшествия прибыли пять пожарных машин и скорая помощь. К этому времени женщина, спасаясь от дыма и огня, выпрыгнула из окна с ребенком. Ее сожителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения эвакуировали.

Известно, что пострадавшие выжили. Петербурженка находится в сознании. Врачи оценивают ее состояние как среде тяжелое.

Огонь распространился на 10 квадратных метров и был ликвидирован через 15 минут. По факту случившегося ведется проверка.

Видео: Piter.tv