На смену морозам в Ленобласть пожалуют метель и гололедица

Особенно внимательными необходимо быть автомобилистам, так как на дорогах 47 региона возможны различные ЧС.

За потеплением в Ленобласти последует сильная метель и гололед. Об этом информирует сетевое издание "47News" со ссылкой на областное ГУ МЧС.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 28 января, 29 и 30 января в отдельных районах Ленинградской области ожидается метель, на дорогах гололедица.

Из-за предстоящих климатических условий особенно внимательными необходимо быть автомобилистам, так как на дорогах 47 региона возможны различные ЧС. Также под угрозой находятся системы ЖКХ, энергосистемы, железнодорожный и водный виды транспорта.

Под угрозой также находятся и пешеходы, так как присутствует высокий риск падений из-за сильного гололеда. Чтобы избежать травм и переломов, передвигаться необходимо неспешно и постоянно смотреть под ноги.

Источник: 47News.ru

Фото: "Интересный Выборг"