Мужчина с пистолетом ограбил магазин на Сиреневом бульваре

Злоумышленника разыскивает полиция.

Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в магазин на Сиреневом бульваре вошел неизвестный с пистолетом и стал угрожать. Мужчина забрал из кассы деньги и скрылся с места преступления. Сумма материального ущерба пока что не установлена.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге полиция задержала серийного вора смартфонов.

Фото: pixabay