Мужчина с пистолетом ограбил магазин на Сиреневом бульваре

Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в магазин на Сиреневом бульваре вошел неизвестный с пистолетом и стал угрожать. Мужчина забрал из кассы деньги и скрылся с места преступления. Сумма материального ущерба пока что не установлена.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге полиция задержала серийного вора смартфонов.
Фото: pixabay
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