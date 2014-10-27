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Северный район Петербурга стали протапливать
Сегодня, 19:02
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Shdaria
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Северный район Петербурга стали протапливать

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На севере Петербурга начался отопительный сезон.

В Петербурге уже начали отапливать Подпорожский район. На подготовку к отопительному сезону из бюджета Ленинградской области было выделено 7,5 млн рублей, а местный бюджет добавил еще 650 тысяч рублей. Общая сумма средств использовалась на ремонт нескольких участков тепловых сетей, протяженностью около 1 км.

В поселке городского типа Вознесенье социальные объекты готовятся к эксплуатации, для этого будет предоставлено еще 30 млн. рублей для расширения тепловой мощности. Ремонтные работы планируется завершить до конца текущего года. Отметим, что работы с тепловыми сетями не повлияют на начало отопительного сезона. 

Теги: новости петербург , новости спб , отопительный сезон в спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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