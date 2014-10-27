Северный район Петербурга стали протапливать

На севере Петербурга начался отопительный сезон.

В Петербурге уже начали отапливать Подпорожский район. На подготовку к отопительному сезону из бюджета Ленинградской области было выделено 7,5 млн рублей, а местный бюджет добавил еще 650 тысяч рублей. Общая сумма средств использовалась на ремонт нескольких участков тепловых сетей, протяженностью около 1 км.

В поселке городского типа Вознесенье социальные объекты готовятся к эксплуатации, для этого будет предоставлено еще 30 млн. рублей для расширения тепловой мощности. Ремонтные работы планируется завершить до конца текущего года. Отметим, что работы с тепловыми сетями не повлияют на начало отопительного сезона.