На съемках нового Бонда произошел взрыв

Новый фильм об агенте 007 снимали на студии Pinewood

Во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде пострадал один человек. Причиной тому стал контролируемый взрыв, устроенный на полигоне студии Pinewood. Об этом сообщили в социальных сетях проекта.

Как стало известно, в результате взрыва были разрушены декорации. Серьезно никто не пострадал, однако один член съемочной группы получил легкое ранение.

Известно, что сюжет нового фильма про Агента 007 развернется в Ямайке, где он будет находиться на отдыхе некоторое время. Британский актер Дэниел Крэйг вернется к роли Джеймса Бонда в последний раз. Также в картине сыграют Леа Сейду, Ана де Армас и Рами Малек, исполнивший роль солиста группы Queen в недавней оскароносной "Богемской рапсодии". Режиссером картины назначили Кэри Фукунага.

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