В театре "ЛДМ. Новая сцена" зрителям покажут первобытный детектив

Вместе с героями спектакля зритель погрузится в эпоху каменного века.

6 и 7 апреля в "ЛДМ. Новая сцена" артисты представят новое прочтение пьесы Александра Володина "Две стрелы". Об этом сообщает издание "Петербургский Дневник". Режиссером постановки стал Борис Малевский.

Сюжет пьесы следующий: Каменный век. В первобытной общине убили главного старейшину. Главе рода нужно найти виновного в преступлении. Все подозревают молодого ученика погибшего - Ушастого. Вместе с героями спектакля зритель погрузится в эпоху каменного века и попытается разобраться в таинственном убийстве. В этом ему помогут 3D-спецэффекты и виртуальные декорации.

Это спектакль, который выстрелит в сердце каждого зрителя, обеспечив пищу для размышлений на вечные темы: о человеке и человеческих отношениях, о правде и лжи, о непростом выборе между желанным и справедливым…

Организаторы спектакля "Две стрелы".

Фото: "Две стрелы" / официальная группа ВКонтакте.