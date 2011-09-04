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В театре "ЛДМ. Новая сцена" зрителям покажут первобытный детектив
Сегодня, 14:03
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alexandra08
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В театре "ЛДМ. Новая сцена" зрителям покажут первобытный детектив

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Вместе с героями спектакля зритель погрузится в эпоху каменного века.

6 и 7 апреля в "ЛДМ. Новая сцена" артисты представят новое прочтение пьесы  Александра Володина "Две стрелы". Об этом сообщает издание "Петербургский Дневник". Режиссером постановки стал  Борис Малевский.

Сюжет пьесы следующий: Каменный век. В первобытной общине убили главного старейшину. Главе рода нужно найти виновного в преступлении. Все подозревают  молодого ученика погибшего - Ушастого.  Вместе с героями спектакля зритель погрузится в эпоху каменного века и попытается разобраться в  таинственном убийстве. В этом ему помогут 3D-спецэффекты и виртуальные декорации.

Это спектакль, который выстрелит в сердце каждого зрителя, обеспечив пищу для размышлений на вечные темы: о человеке и человеческих отношениях, о правде и лжи, о непростом выборе между желанным и справедливым…

Организаторы спектакля "Две стрелы".

Фото: "Две стрелы" / официальная группа ВКонтакте. 

Теги: две стрелы детектив каменного века , лдм новая сцена , первобытные люди
Категории: Новости СПб Культура Театры

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