На рынке труда Петербурга зафиксировали самые депрессивные настроения

По стране пессимистичнее всего настроены соискатели из Москвы и Московской области.

По итогам текущего года настроения соискателей на российском рынке остались на нейтральном уровне. При этом некоторые из респондентов испытывают депрессивные настроения. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет пресс-служба hh.ru.

По итогам четвёртого квартала общий индекс самочувствия трудящихся в Петербурге находится на уровне 0,07 пункта. Это на 0,01 пункта выше, чем в третьем квартале, что несколько лучше осенних показателей.

По стране пессимистичнее всего настроены соискатели из Москвы и Московской области. Такой же настрой у респондентов из СЗФО, Петербурга и Ленобласти. Большая часть из них заняты в сфере искусства и развлечений, IT-сферы и в высшем менеджменте. Представители лишь шесть профессиональных сфер имеют позитивные взгляды на рынок труда сегодня. В их числе соискатели из области спорта, салонов красоты, розничной торговли и продаж.

Фото: Piter.tv

