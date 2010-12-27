На территории Роскосмоса задержали 14 человек

Нарушители планировали совершить "вандальные действия по отношению к оборудованию".

В воскресенье, 8 сентября, на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (входит в состав Роскосмоса) задержали 14 человек. На официальном сайте организации говорится, что они пытались тайком проникнуть на территорию предприятия.

Известно, что двух нарушителей поймали утром на контрольно-пропускном пункте, а остальных 12 человек по периметру предприятия. Всех их доставили в полицию.

В "Роскосмосе" сообщили, что днем ранее на территории предприятия за незаконную съемки были задержаны три человека. Позднее стало известно, что в ночь на воскресенье планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы численностью до 50 человек. Нарушители планировали совершить "вандальные действия по отношению к оборудованию".

Видео: YouTube/Роскосмос