На ремонт дорог в южных районах Петербурга планируют потратить более 1,8 млрд рублей

Прием заявок продлится до 6 апреля. Предполагается, что работы завершат к концу ноября.

Смольный планирует выделить из бюджета города более 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог в южных районах Петербурга. Соответствующая крупная закупка появилась на портале госзакупок, заказчиком выступил комитет по госзаказу.

Согласно опубликованным документам, обновить хотят улицу Трефолева (параллельно Химическому переулку до улицы Калинина), улицу Котлякова (от Автомобильной улицы до проезда в депо метрополитена), улицу Лёни Голикова (от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения), улицу Маршала Казакова (от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести), улицу Маршала Захарова (от Балтийского бульвара до проспекте Маршала Жукова), Взлетную улицу (от Штурманской улицы, 42, до тупика и от улицы Пилотов до остановки общественного транспорта), Лиговского проспекта (от Московского проспекта до линии Витебской ж.д), улицу Ярослава Гашека (от Балканской площади до Малой Карпатской улицы), набережную реки Волковки (от Мгинской улицы до Днепропетровской) и Пулковское шоссе (от Волховского шоссе до границы с Гатчинским районом Ленобласти).

Заявки на конкурс принимают до 6 апреля. Известно, что подрядчик должен вести работы с учетом планов комитета по благоустройству и комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Ремонт на всех объектах необходимо закончить до конца ноября 2022 года.

В перечень работ входит замена дорожного покрытия (в том числе в зоне трамвайных путей), бордюрных камней, тротуаров, выравнивание ливневок и люков смотровых колодцев, нанесение разметки, восстановление плиточного покрытия и нарушенного в ходе ремонта озеленения.

Фото: Piter.TV