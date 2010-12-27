На проспекте Ветеранов в результате аварии пострадал маленький ребенок

В ДТП на проспекте Ветеранов есть пострадавшие.

Около десяти вечера 24 сентября на проспекте Ветеранов произошла авария. Столкнулись два автомобиля: “Шевроле Нива” и “Дэу Матиз”. В результате ДТП в последней машине травмировался маленький ребенок. В настоящее время он госпитализирован в детскую городскую больницу. Также оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Инцидент произошел недалеко от остановки “Таллинский универсам” около дома номер 78 корпус 2. Как сообщают очевидцы происходящего, в “Матизе” ребенок не был пристегнут, из-за этого он и пострадал. Некоторые свидетели утверждают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому врезался в кузов “Шевроле”.