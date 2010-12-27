На проспекте Солидарности неизвестные похитили больше 2000 блоков сигарет

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции ищут нападавших.

В Невском районе Петербурга двое вооруженных мигрантов похитили у экспедитора наличные и более двух тысяч блоков сигарет. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, нападение случилось днем 11 июня у дома №5 по проспекту Солидарности. Грабители застали врасплох водителя "Газели", занимавшейся перевозкой табака, и похитили у него сейф с 200 тысячами рублей и 2217 блоков сигарет. Мужчина не пострадал, однако был вынужден дожидаться помощи, будучи запертым внутри машины.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции ищут нападавших. Известно, что место преступления они покинули на черном авто. Общая сумма похищенного составляет больше 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV