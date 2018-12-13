На проспекте Славы погибла школьница: ее тело нашли под окнами дома

Тело девочки 16-лет накрыто полиэтиленовыми пакетами.

Во Фрунзенском районе Петербурга очевидцы заметили тело несовершеннолетней, которое распласталось около жилого здания. Девочка стала жертвой несчастного случая. Пострадавшая не удержалась на высоте 14 этажа многоэтажки и упала вниз. Инцидент произошел днем 29 апреля.

Местные жители рассказали, что к месту трагедии вызваны экстренные службы полиция. Труп лежит во дворе проспекта Славы, 52 корпус 1.

Ранее Piter.tv писал о том, что в минировании детской психиатрии Петербурга подозревают бывшую пациентку.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб