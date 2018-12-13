На проспекте Славы погибла школьница: ее тело нашли под окнами дома

Во Фрунзенском районе Петербурга очевидцы заметили тело несовершеннолетней, которое распласталось около жилого здания. Девочка стала жертвой несчастного случая. Пострадавшая не удержалась на высоте 14 этажа многоэтажки и упала вниз. Инцидент произошел днем 29 апреля.
Местные жители рассказали, что к месту трагедии вызваны экстренные службы полиция. Труп лежит во дворе проспекта Славы, 52 корпус 1.
Ранее Piter.tv писал о том, что в минировании детской психиатрии Петербурга подозревают бывшую пациентку.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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