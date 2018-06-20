На проспекте Просвещения загорелась квартира

Квартира расположена на втором этаже, над магазином "Магнит".

Вечером 28 апреля на проспекте Просвещения в шестнадцатиэтажном жилом доме №75 загорелась трехкомнатная квартира.

По информации ГУ МЧС России по Петербургу, загорелась обстановка на площади 35 кв. метров. Пожар тушили больше получаса.

Очевидцы рассказали, что из окон квартиры валил дым, открытое пламя было видно с улицы. Отметим, что квартира располагается на втором этаже прямо над магазином "Магнит". Местные жители боятся за товар в магазине, который случайно могли залить пожарные.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург