В Петербурге сносят кафе у Невы "Старый причал"

В Санкт-Петербурге ликвидируют кафе "Старый причал" на проспекте Обуховской Обороны.

В Петербурге 11 октября заметили, что сносят кафе "Старый причал", которое несколько лет распологалось в Невском районе. Здание на проспекте Обуховской Обороны на набережной Невы устраняет Центр повышения эффективности использования государственного имущества Санкт-Петербурга.

В комитете по контролю за имуществом рассказали, что договор с владельцем заведения, ИП Мехтиевым Гурбаном Махмуд-оглы, комитет имущественных отношений расторг еще в прошлом году. Предприниматель намеревался его обжаловать, но суд встал на сторону Смольного. Позже апелляционная инстанция подтвердила решение.

"Старый причал" представляет собой двухэтажное здание, которое находится у воды. В нем играет живая музыка. Помимо разных кухонь в кафе, также имеется специальное меню: детское.

Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург