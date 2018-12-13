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На проспекте Науки сбили мотоциклиста
Сегодня, 12:42
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TretyakovaS

На проспекте Науки сбили мотоциклиста

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Мотоциклиста занесли на носилках в автомобиль реанимации, рассказывают свидетели.

В Калининском районе Петербурга сбили мотоциклиста. ДТП произошло днем 9 мая на перекрестке проспектов Тихорецкого и Науки. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга". 

По словам очевидцев, аварию спровоцировал байкер. Он якобы влетел в машину на полном ходу.

Мотоциклиста занесли на носилках в автомобиль реанимации, рассказывают свидетели.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 13:28

Где логика? Заголовок гласит, что СБИЛИ мотоциклиста. А сама статья рассказывает, как он САМ влетел в машину.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 14:35

Не пытайтесь понять. Это Ж - журналистика. Смысл ничто, главное заголовок!

 

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