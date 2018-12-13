На проспекте Науки сбили мотоциклиста

В Калининском районе Петербурга сбили мотоциклиста. ДТП произошло днем 9 мая на перекрестке проспектов Тихорецкого и Науки. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".
По словам очевидцев, аварию спровоцировал байкер. Он якобы влетел в машину на полном ходу.
Мотоциклиста занесли на носилках в автомобиль реанимации, рассказывают свидетели.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Обсуждение ( 2 )
Где логика? Заголовок гласит, что СБИЛИ мотоциклиста. А сама статья рассказывает, как он САМ влетел в машину.
Не пытайтесь понять. Это Ж - журналистика. Смысл ничто, главное заголовок!