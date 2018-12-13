На проспекте Науки сбили мотоциклиста

Мотоциклиста занесли на носилках в автомобиль реанимации, рассказывают свидетели.

В Калининском районе Петербурга сбили мотоциклиста. ДТП произошло днем 9 мая на перекрестке проспектов Тихорецкого и Науки. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

По словам очевидцев, аварию спровоцировал байкер. Он якобы влетел в машину на полном ходу.

Мотоциклиста занесли на носилках в автомобиль реанимации, рассказывают свидетели.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург