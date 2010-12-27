Вечером 8 ноября на проспекте Народного Ополчения сбили женщину. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 8 ноября на проспекте Народного Ополчения под колесами автомобиля оказалась женщина. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По данным очевидцев, наезд на пешехода произошел около 18.00 напротив дома 241 по указанному проспекту.



О состоянии пострадавшей на данный момент нет информации.





Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург