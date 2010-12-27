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На проспекте Народного Ополчения сбили женщину
Сегодня, 21:47
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TretyakovaS
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На проспекте Народного Ополчения сбили женщину

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Вечером 8 ноября на проспекте Народного Ополчения сбили женщину. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 8 ноября на проспекте Народного Ополчения под колесами автомобиля оказалась женщина. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По данным очевидцев, наезд на пешехода произошел около 18.00 напротив дома 241 по указанному проспекту.

О состоянии пострадавшей на данный момент нет информации.
 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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