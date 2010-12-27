На Художников толпа ловила хулигана с нунчаками‍

Петербуржцы видели массовую драку во дворе.

В Выборгском районе Петербурга произошла массовая драка с применением нунчаков. В результате физического воздействия и оружия были травмированы люди. На место приезжало три реанимобиля и сокорая помощи.

Инцидент произошел около 21 часа вечера 9 августа во дворе 24 дома по проспекту Художников. Как рассказывают очевидцы, толпа местных жителей гнались за мужчиной, у которого в руках были замечены нунчаки. В скором времени злоумышленника удалось поймать и обезвредить. Его передали полиции петербуржцы, участвовавшие в задержании.

По информации от свидетелей событий, один из участников потасовки бил другого палкой по голове, когда его оппонент уже находился в лежачем состоянии. В этот момент рядом уже была припаркована машина правоохранительных органов. В комментариях к новости жители отметили равнодушие властей: по их сведениям, в служебной машине находился прапорщик и старшина. Оба должностных лица сначала не реагировали на происходящее, а также продолжали "сидеть в телефона", когда местные жители пытались обратить внимание на ситуацию.

Этот же мужчина, который бил лежачего рассказал о том, что на территории выброшен пистолет. Его нашли и забрали с места происшествия.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб