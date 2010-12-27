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На проспекте Энгельса начали сносить цех завода "Светлана" с 80-летней историей
Сегодня, 20:35
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nadezhda_sib

На проспекте Энгельса начали сносить цех завода "Светлана" с 80-летней историей

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Петербуржцы сожалеют об "ушедшей эпохе".

Похоже, что от цеха завода "Светлана" на проспекте Энгельса в Петербурге решили избавиться. Жители города увидели, что сейчас здание сносят.

Завод занимается производством электронных приборов и компонентов. Петербуржцы выразили свои сожаления по поводу разрушения объекта, среди комментаторов также оказались нынешние и бывшие работники предприятия. 

"Уходит эпоха...Жаль...",

- написал один из пользователей.

Здание специального конструкторского-технологического бюро было построено 80 лет назад. Горожан также волнует, что появится на "очищенном" месте. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Кировском заводе произошёл разлив расплавленного металла. 

Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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