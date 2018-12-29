На проспекте Энергетиков нашли львенка

Хозяин животного планирует его продать.

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители заметили маленькую львицу, гуляющую по улице. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

По словам горожан, львицу заметили неподалеку от жилого комплекса "ЗимаЛето" на проспекте Энергетиков.

Как сообщает "Фонтанка", львицу зовут Сима и ей семь месяцев. На данный момент животное проживает в квартире у 27-летнего петербуржца Александра Васюковича, который отметил, что редко выходит со львицей на прогулку. Прохожие реагируют на хищницу по-разному: кто-то фотографируется, а кто-то вызывает МЧС.

Известно, что мужчина планирует продавать львицу за 100 тысяч рублей. Дело в том, что животное быстро растет и скоро перестанет умещаться в квартире. Пока желающих приобрести животное не нашлось.

Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное