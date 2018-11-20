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В Купчино юноша упал с высоты
Сегодня, 17:24
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TretyakovaS

В Купчино юноша упал с высоты

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Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В детскую больницу №5 имени Филатова 1 февраля около 18:40 от дома 3 по Пловдивской улице с признаками падения с высоты привезли 16-летнего юношу. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Медики диагностировали у подростка кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытую травму груди и живота. Юноша находится в тяжелом состоянии. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие",  59-летняя мать юноши работает продавщицей, 49-летний отец – безработный. Семья на профилактическом учете не состоит.

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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