В Купчино юноша упал с высоты

Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В детскую больницу №5 имени Филатова 1 февраля около 18:40 от дома 3 по Пловдивской улице с признаками падения с высоты привезли 16-летнего юношу. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Медики диагностировали у подростка кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытую травму груди и живота. Юноша находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 59-летняя мать юноши работает продавщицей, 49-летний отец – безработный. Семья на профилактическом учете не состоит.