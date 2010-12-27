На повороте с улицы Дмитрова на Бухарестскую столкнулись две машины

"Надо уже запретить такие левые повороты", констатирует очевидец. Пользователи Соцсетей поделились фото с места аварии.

Вечером, 20 июля На повороте с улицы Дмитрова на Бухарестскую произошло ДТП, столкнулись два автомобиля.

Астра ехала прямо по Димитрова в сторону Бухарестской, Шевроле Нива поворачивала налево со встречного направления,рассказывает очевидец.

Причины ДТП пока неизвестны. Очевидцы передают, что на место аварии прибыла реанимация. Информации о жертвах пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что на пересечении Хошимина и Просвещения черная легковушка вылетела прямо на пешеходный переход.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК