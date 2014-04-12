На подготовку города к Новому году власти Петербурга выделили свыше 315-ти млн рублей

Это в три раза меньше, чем в прошлом году.

На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчиков для подготовки Северной столицы к празднованию Нового года и Рождества.

ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" ищет предприятия, готовые заняться новогодним оформлением Адмиралтейского, Кронштадтского, Курортного, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов.

В рамках проекта по украшению города будут установлены отдельно стоящие праздничные композиции и декорации, украшены фонари и поставлены натуральные ели.

В этом году власти Петербурга выделили на подготовку к Новому году 315 млн рублей. Для сравнения: в 2023-м году траты на новогоднее оформление среды составили 919 млн рублей.

Фото: freepik