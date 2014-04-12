На подготовку города к Новому году власти Петербурга выделили свыше 315-ти млн рублей

На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчиков для подготовки Северной столицы к празднованию Нового года и Рождества.
ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" ищет предприятия, готовые заняться новогодним оформлением Адмиралтейского, Кронштадтского, Курортного, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов.
В рамках проекта по украшению города будут установлены отдельно стоящие праздничные композиции и декорации, украшены фонари и поставлены натуральные ели.
В этом году власти Петербурга выделили на подготовку к Новому году 315 млн рублей. Для сравнения: в 2023-м году траты на новогоднее оформление среды составили 919 млн рублей.
Фото: freepik
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