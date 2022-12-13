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На пешеходных переходах для петербуржцев установят предупреждающие таблички
Сегодня, 21:56
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На пешеходных переходах для петербуржцев установят предупреждающие таблички

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В табличках изображены значки, которые напоминают о необходимости снять наушники, убрать капюшон и отвлечься от смартфона при переходе дороги. 

На пешеходных переходах Петербурга установят предупреждающие таблички. Об этом 18 мая рассказали в телеграм-канале "Пресс-сек Красногвардейского". Это совместная акция организации "СПБ.АВТО" и Дирекции по организации дорожного движения.

В табличках изображены значки, которые напоминают о необходимости снять наушники, убрать капюшон и отвлечься от смартфона при переходе дороги. 

Таблички установят в Красногвардейском районе 23 мая, первые будут установлены на нерегулируемом переходе на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Всего в Петербурге планируется установка таких табличек по 10 адресам.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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