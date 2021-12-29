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На пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы самосвал оборвал контактную линию
Сегодня, 18:02
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На пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы самосвал оборвал контактную линию

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Из-за аварии образовалась пробка из троллейбусов.

В Василеостровском районе самосвал порвал провода над дорогой, из-за чего образовался затор из троллейбусов на пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам свидетелей, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом, но после аварии опустил его. Горожане пожаловались, что замерзли сидеть в холодном транспорте. 

На место ЧП прибыла аварийная бригада. Подробности уточняются. 

По данным "Яндекс.Пробки", на на пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы движение не затруднено.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, "Яндекс.Карты"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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