На пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы самосвал оборвал контактную линию

Из-за аварии образовалась пробка из троллейбусов.

В Василеостровском районе самосвал порвал провода над дорогой, из-за чего образовался затор из троллейбусов на пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом, но после аварии опустил его. Горожане пожаловались, что замерзли сидеть в холодном транспорте.

На место ЧП прибыла аварийная бригада. Подробности уточняются.

По данным "Яндекс.Пробки", на на пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы движение не затруднено.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, "Яндекс.Карты"