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На перекрестке Заневского и Новочеркасского из-за ДТП образовалась пробка

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Столкнулись "Лада Ларгус" и "Форд Фокус".

Днем в понедельник, 5 октября, стало известно об аварии у станции метро "Новочеркасская" в Петербурге. Как сообщил мобильный корреспондент Piter.tv, авария произошла на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов.

Столкнулись два автомобиля – "Лада Ларгус" и "Форд Фокус". Информации о пострадавших не поступало.

Однако из-за ДТП несколько трамваев не могли продолжить движение, а на Заневском проспекте образовалась сильная пробка, доходящая до середины моста Александра Невского, сообщил корреспондент.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль "из Смольного" попал в ДТП на Невском проспекте. В аварии пострадали три автомобиля.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, новочеркасская
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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