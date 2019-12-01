На перекрестке Блюхера и Замшина седаны не поделили дорогу. К месту аварии приехала скорая

Piter.TV публикует видео с места происшествия.

В воскресенье, 1 декабря, в Калининском районе произошло ДТП. В расположение нашей редакции попала запись с камер наблюдения.

Авария случилась на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и улицы Замшина. На видео видно, как два седана сильно столкнулись, из-за того, что один из водителей не уступил дорогу. Известно, что на место происшествия прибыла бригада врачей.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы публиковали видео аварии на набережной Обводного канала, где столкнулись три автомобиля.

Видео: Piter.TV