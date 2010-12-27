В Петербурге изнасиловали пожилую женщину

В Петербурге изнасиловали 71-летнюю бабушку.

На окраине Санкт-Петербурга в Ржевском лесопарке сзносиловали 71-летнюю женщину, об этом сообщили в в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. Неизвестный мужчина накинулся на пожилую 19 октября днем.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Известны приметы насильнкиа: худощавого телосложения, рост около 175 см, крупный по размеру нос, усы серого цвета средней длины, на вид 45-50 лет. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, заправленные в резиновые сапоги средней высоты, на голове серая вязаная шапка с подворотом.