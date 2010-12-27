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На новогодние украшения Петербург потратит 16,8 млн. рублей
Сегодня, 12:20
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TretyakovaS
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На новогодние украшения Петербург потратит 16,8 млн. рублей

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Смольный объявил конкурс на украшения к Новому году и Рождеству, стартовая цена — 16,8 миллионов рублей.

Смольный объявил конкурс на украшения к Новому году и Рождеству, начальная цена контракта — 16,8 миллионов рублей. Об этом сообщает "АиФ".

Конкурс объявил СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления", он курирует Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. 

Украшения появятся над проезжей частью и на фонарных столбах Московского проспекта и Ушаковской развязки. 

Подключение к электросетям нужно будет согласовать с СПб ГУП "Ленсвет" или с другими энергоснабжающими организациями.

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Категории: Новости СПб

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