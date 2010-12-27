На новогодние украшения Петербург потратит 16,8 млн. рублей

Смольный объявил конкурс на украшения к Новому году и Рождеству, стартовая цена — 16,8 миллионов рублей.

Смольный объявил конкурс на украшения к Новому году и Рождеству, начальная цена контракта — 16,8 миллионов рублей. Об этом сообщает "АиФ".

Конкурс объявил СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления", он курирует Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Украшения появятся над проезжей частью и на фонарных столбах Московского проспекта и Ушаковской развязки.

Подключение к электросетям нужно будет согласовать с СПб ГУП "Ленсвет" или с другими энергоснабжающими организациями.