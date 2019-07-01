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На Невском установили треногу с камерой видеофиксации нарушений

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Примерная погрешность радара составляет плюс-минус 2 км/час

В первый день июля петербуржцы заметили на Невском проспекте треногу с камерой видеофиксации нарушений. Нововведение появилось на пересечении главного проспекта города с Садовой улицей.

Точная модель радара, появившегося на Невском пока неизвестна. В целом, камеры способны контролировать участок дороги длиной 50–60 метров. Примерная погрешность радара составляет плюс-минус 2 км/час

Ранее мы публиковали заявление Гидрометцентра, в котором рассказали о ненормированном количестве осадков июле.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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