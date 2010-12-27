На неделю в Петербурге ограничат движение по тоннелю дамбы

Причиной стали плановые технические работы.

На неделю движение по тоннелю петербургской дамбы будет ограничено. Причина - плановые технические работы. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга.

Проезд будет затруднен с 25 по 26 марта на внешнем кольце (с финской стороны). С 27 по 29 марта автомобилистам также придется нелегко - движение будет ограничено на внутреннем кольце (с невской стороны).

Также отмечается, что во время ввода и вывода подъемной техники транспортный поток перед въездом в тоннель могут полностью оставновить на 7 – 10 минут.

Водителей призывают следить за информацией на табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями и не превышать скорость.