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На набережной Кутузова задержали браконьеров, ловивших рыбу

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Полиция задержала трех человек.

В субботу, 27 апреля на набережной Кутузова была выявлена браконьерская ловля миноги рыбколхозом. На месте полиция задержала трех рыбаков. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Дальнейшая судьба рыбаков неизвестна.

На кадрах видно, как в лодке морской полиции правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Речная минога, или невская минога — вид хищных бесчелюстных семейства миноговых. В России водится в водах Финского залива, известна из бассейнов Ладожского и Онежского озёр.

Видео: Piter.tv

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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