На набережной Кутузова задержали браконьеров, ловивших рыбу

В субботу, 27 апреля на набережной Кутузова была выявлена браконьерская ловля миноги рыбколхозом. На месте полиция задержала трех рыбаков. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.
Дальнейшая судьба рыбаков неизвестна.
На кадрах видно, как в лодке морской полиции правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Речная минога, или невская минога — вид хищных бесчелюстных семейства миноговых. В России водится в водах Финского залива, известна из бассейнов Ладожского и Онежского озёр.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )