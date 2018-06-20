На набережной Кутузова задержали браконьеров, ловивших рыбу

Полиция задержала трех человек.

В субботу, 27 апреля на набережной Кутузова была выявлена браконьерская ловля миноги рыбколхозом. На месте полиция задержала трех рыбаков. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Дальнейшая судьба рыбаков неизвестна.

На кадрах видно, как в лодке морской полиции правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Речная минога, или невская минога — вид хищных бесчелюстных семейства миноговых. В России водится в водах Финского залива, известна из бассейнов Ладожского и Онежского озёр.

Видео: Piter.tv