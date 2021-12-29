  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:26
33
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На набережной Фонтанки ночью произошла массовая драка, в которой принял участие и водитель автомобиля

0 0

Иномарка задним ходом сбила дебоширов, остановив рукопашную.

В ночь на субботу, 15 января, в центре Петербурга произошла массовая драка. Конфликт заметили на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором видно, как хулиганы отходят от избитого молодого человека и на них нападает с бутылкой горожанин. Двое дебоширов бросают на землю заступника и начинают его бить ногами. В рукопашную вмешивается еще один житель Петербурга, но решить конфликт у него тоже не выходит. 

Остановил драку водитель черной машины, который, сдавая задом, сбил дебоширов. Подняв одного из пострадавших с земли и усадив в иномарку, он скрылся в неизвестном направлении. Подробности уточняются.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автомобиль врезался в драчунов, драка на фонтанке, фонтанка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии