На набережной Фонтанки ночью произошла массовая драка, в которой принял участие и водитель автомобиля

Иномарка задним ходом сбила дебоширов, остановив рукопашную.

В ночь на субботу, 15 января, в центре Петербурга произошла массовая драка. Конфликт заметили на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором видно, как хулиганы отходят от избитого молодого человека и на них нападает с бутылкой горожанин. Двое дебоширов бросают на землю заступника и начинают его бить ногами. В рукопашную вмешивается еще один житель Петербурга, но решить конфликт у него тоже не выходит.

Остановил драку водитель черной машины, который, сдавая задом, сбил дебоширов. Подняв одного из пострадавших с земли и усадив в иномарку, он скрылся в неизвестном направлении. Подробности уточняются.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург