Cмольный проверил состояние полигона "Красный бор" в Ленобласти

1 января 2020 года полигон перешел в федеральную собственность.

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев рассказал о том, как происходит процесс передачи полигона "Красный бор" в федеральную собственность. Мероприятия по передаче объекта собираются завершить в течение двух месяцев, рассказала пресс-служба ведомства.

Даже после того, как "Красный бор" окончательно перейдет в ведомство Минприроды РФ, Петербург будет продолжать контролировать ситуацию по обеспечению безопасности территории. Полигон ликвидируют за счет средств федерального бюджета.

Решать, как именно организуют работы по ликвидации полигона, будут в федеральном центре. Дальнейшая судьба территории пока что не определена.

На данный момент на "Красном бору" накопилось около 2 млн тонн промышленных отходов.

Фото: gov.spb.ru