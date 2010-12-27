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Петербуржцы не торопятся покупать билеты на матч Россия — Испания
Сегодня, 15:01
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Butenko
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Петербуржцы не торопятся покупать билеты на матч Россия — Испания

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За сутки до футбольного матча между сборными России и Испании по футболу в Петербурге не наблюдается ажиотажа вокруг главного спортивного события года.

Уже завтра, 14 ноября, стадион "Санкт-Петербург" примет крупнейший футбольный матч в своей истории. На газон "Зенит-Арены" выйдут национальные сборные России и Испании. Однако, как сообщают СМИ, пока что горожане не очень активно скупают билеты на это противостояние. По данным "Чемпионат.com", к утру 13 ноября в кассах "Зенит-Арены" были проданы 32 500 билетов. Если учитывать общую вместимость чаши арены в 68 000 человек, то можно прийтий к выводу, что болельщики не раскупили и половины билетов.

Впрочем, у фанатов футбола еще есть время. Напомним, что прошлый матч сборной России в Москве на "Лужниках" закончился полным аншлагом. Новый стадион в столице посетили 78750 человек. В этой игре наша команда проиграла сборной Аргентины и продемонстрировала невыразительный футбол. Возможно, именно качество игры россиян отпугнуло петербуржцев от покупки недешевых билетов на игру в Северной столице.

 Ранее мы писали, что билеты на футбольный матч "Россия-Испания" можно выкупить за 800 рублей 

 
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Теги: зенит арена , новости спб , новости спорта , россия испания , стадион крестовский
Категории: Картина дня Спорт Новости СПб

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