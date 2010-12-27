На "красной" линии петербургской подземки начали монтаж оборудования Wi-Fi

На 1 линии петербургского метрополитена начали установку оборудования Wi-Fi.

На "красной" линии петербургского метрополитена начался монтаж оборудования для обеспечения беспроводного доступа в сеть Интернет. Напомним, первые телекоммутационные шкафы появились на станциях "Проспект Ветеранов" и "Девяткино".

В пресс-службе метро подчеркивают, что обеспечить пасажирам бесплатный доступ в сеть в подземке планируется уже до конца нынешнего года. Воспользоваться интернетом сейчас могут пассажиры 2, 3, 4 и 5 линий.

Стоит отметить, что телекоммутационные шкафы для обеспечения доступа в Интернет выполнены в едином стиле с информационными стойками, они размещены на каждой станции метрополитена. Шкафы выполнены в бело-серых тонах с полосой, которая соответствует цвету линии метро.

Фото: Петербургский метрополитен