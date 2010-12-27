На карьере компании "Возрождение" произошел врыв

В Выборгском районе Ленобласти на карьере произошел взрыв бытовки подрядчика ООО "Евро Взрыв Пром". В результате ЧП три человека попали в реанимацию.

В Выборгском районе Ленобласти на карьере взорвалась бытовка подрядчика ООО "Евро Взрыв Пром". Об этом пишет "47news".



Взрыв произошел около 5 утра. Очевидцы сообщают, что бытовка была полностью разрушена.



От взрыва пострадали сотрудники ООО "Выборгское карьероуправление", которое входит в холдинг "Возрождение" крупного бизнесмена Игоря Букато.



В реанимацию были доставлены трое человек в тяжелом состоянии. Им были сделаны операции.



В пресс-службе "Возрождения" сообщили, что бытовка принадлежит подрядчику "Евро Взрыв Пром".



Гендиректор "Евро Взрыв Прома" утверждает, что бытовка принадлежала не их компании. По его словам, ЧП произошло на объекте компании "Возрождение".



Информации о причинах взрыва на данный момент нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.