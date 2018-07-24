На капремонт Банковского моста выделили 36 млн рублей‍

Работы закончатся в середине октября следующего года.

На реконструкцию Банковского моста у города уйдет около 36 миллионов рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Деньги будут переданы компании-подрядчику, которую обяжут провести работы чуть больше, чем за год.

На данном этапе чиновники ищут организацию, которой доверят ремонт конструкции у Экономического университета. Кроме технический изменений переправа подвергнется также архитектурно-художественной реставрации. Специалисты заменят весь пролет моста, стойки грифонов, части набережной, а также цепи. Завершатся мероприятия до 15 октября 2019 года.

Видео: Piter.tv