На границе России и Китая из-за погодных условий образовалась ледяная стена

природа построила стену между Россией и Китаем.

Природа распорядилась с границей между Россией и Китаем. На озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян около границы с Россией соорудилась ледяная стена, которая достигает около 20 метров.

Стоит отметить, что к возникшей стене человек не имеет никакого отношения. Стена возникла из-за сильного ветра, который собрал куски льда различных форм к берегу озера. Отмечается, что ранее она не превышала четырех метров в высоту, однако позже она выросла до двадцати и более метров. Кроме того, протяженность природной постройки достигает десятков километров.

Видео: YouTube - CCTV+