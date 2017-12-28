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На границе России и Китая из-за погодных условий образовалась ледяная стена

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природа построила стену между Россией и Китаем.

Природа распорядилась с границей между Россией и Китаем. На озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян около границы с Россией соорудилась ледяная стена, которая достигает около 20 метров. 

Стоит отметить, что к возникшей стене человек не имеет никакого отношения. Стена возникла из-за сильного ветра, который собрал куски льда различных форм к берегу озера. Отмечается, что ранее она не превышала четырех метров в высоту, однако позже она выросла до двадцати и более метров. Кроме того, протяженность природной постройки достигает десятков километров. 

Видео: YouTube - CCTV+

 
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Категории: Лента новостей Новости России

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