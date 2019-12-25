Дорога между Петербургом и Ленобластью осталась без "хозяина"

При этом жители надеются, что ее починят.

Горожане недовольны плохим состоянием дороги между Красным Селом и поселком городского типа Виллюзи. Пользователи Сети не знают, к кому обращаться с жалобой, так как непонятно, кому она принадлежит — Петербургу или области. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

На дороге многочисленные "дыры", отсутствует освещение и разметка, сообщили в социальных сетях.

По словам пользователей, в Смольном дорогу не хотят признавать своей. По последней информации, участок все-таки является частью Красносельского района Петербурга. Об этом свидетельствуют данные карты РГИС.

В группе "ВКонтакте" с жалобой посоветовали обратить на портал "Наш Санкт-Петербург"

Фото: new.rgis.spb.ru