На границах с Эстонией и Финляндией таможенники изъяли более тонны продуктов

Чаще всего иностранцы везут в Россию молочку, мясо и рыбу.

За последний месяц таможенные службы изъяли у туристов, прибывших в Санкт-Петербург и Ленинградскую область из Эстонии и Финляндии более тонны еды. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Данные взяты за июль в четырех пунктах: "Брусничном", "Светогорске", "Ивангороде" и "Торфяновке". В общей сложности на постах было предотвращено 87 попыток незаконного ввоза продуктов питания. Чаще всего пытались провезти молочные товары (около 700 килограмм), мясо (95 килограмм) и рыбной продукции (390 килограмм). Однако, таможенная инспекция не обнаружила сертификатов качества и ветеринарных разрешений у представителей.

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