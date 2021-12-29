На гендерные праздники в Петербурге чаще премируют женщин, а подарки дарят чаще мужчинам

Премии и подарки на 23 февраля и 8 марта чаще дарят в малом бизнесе, чем в крупных компаниях.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob рассказали Piter.tv, что получают сотрудники фирм на гендерные праздники. В исследовании приняли участие представители тысячи компаний со всей России, в том числе Петербурга.

Так, например, к 23 февраля премии могут получить сотрудники только 8% работодателей, остальные сообщили, что такую практику не принимали. Примерно то же самое обстоит с премиями на 8 марта – 76% опрошенных ответили, что не будут выплачивать поощрение.

Однако вместе с тем 38% работодателей сказали, что они планируют в этом году дарить подарки на 23-е февраля, а 48% сказали, что не планируют делать это. В случае же с презентами на 8 марта ответы компаний в городе распределились следующим образом: 44% сказали, что планируют дарить подарки, а 37% заявили в опросе SuperJob, что не собираются.

Корпоративные подарки в честь гендерных праздников дарят чаще, чем выплачивают премии. Кстати, судя по информации исследования, к 23 февраля чаще вручают презенты, а к 8 марта – премии. По данным сервиса, сейчас работодатели дарят подарки или выплачивают премии чаще, чем накануне пандемии коронавируса.

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