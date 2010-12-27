На фестивале "Боевая сталь" петербуржец пытался покорить танк

На фестивале "Боевая сталь" в Петербурге мужчина забрался на танк, но машина не поддалась смельчаку.

На фестивале "Боевая сталь" в Петербурге мужчна забрался на танк, но покорить его не смог. Об этом пишет "Фонтанка".

Как сообщают очевидцы, около полудня 29 апреля в парке 300-летия Санкт-Петербурга человек угодил под танк. Техника принимает участие в военном фестивале "Боевая сталь", который начался в 11 утра. Аварию с ее участием полиция опровергла.

Гостям и жителям Северной столицы показали 30 единиц военной техники. Организаторы обещали стрельбу холостыми патронами из любого вида оружия и поездки на танках. Присутствующих настолько поразили боевые машины, что один из них решил забраться на танк. Успехом не увенчалось: человек не удержался и упал. В ГУ МВД по Петербургу и области отметили, что серьезных травм он не получил и отделался ушибами.

Отметим, что посмотреть на танки, бронетранспортёры и другие экспонаты военных времен в парке можно до 2 мая.