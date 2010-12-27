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На фабрике "Красный треугольник" травмировалась 12-летняя школьница
Сегодня, 9:44
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lesjasap
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На фабрике "Красный треугольник" травмировалась 12-летняя школьница

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Подросток не удержалась на высоте и рухнула вниз с четвертого этажа здания.

В Адмиралтейском районе петербург пострадала 12-летняя девочка. Школьница травмировалась на территории бывшего завода "Красный треугольник". В настоящее время фабрика не функционирует, поэтому там любит собираться молодежь.

Инцидент произошел днем 14 августа. Пострадавшую пришлось забирать с набережной Обводного канала бригаде скорой помощи. Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

По рассказу самой жертвы событий, она оступилась и неудачно упала с высоты 4 этажа. От сильного удара о землю местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Пациенткой занимаются врачи детской больницы под номером 19 имени Раухфуса.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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